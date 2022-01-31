Следствие просит арестовать взорвавшего СВУ у школы в Серпухове

Следственный комитет России ходатайствует об аресте Владислава Струженкова, который обвиняется в подрыве самодельного взрывного устройства у православной гимназии в Серпухове. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

«В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В.А. о заключении под стражу», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Басманного суда Москвы.

Взрыв в православной гимназии на территории женского монастыря в Серпухове произошел утром 13 декабря. Струженков, по данным следствия, попытался совершить суицид, приведя в действие взрывное устройство. В результате пострадало более десяти человек. Сам юноша получил множественные ранения и лишился ноги.