Сотни ролей и необъяснимая харизма: каким зрители запомнят Лонида Куравлева

Добродушный и обезоруживающе обаятельный Леонид Куравлев ворвался в кино ролью шофера Пашки Колокольникова в картине своего друга и однокурсника Василия Шукшина «Живет такой парень». После премьеры зрители были уверены, что Шукшин снял в главной роли не профессионального актера, а реального шофера, простого парня - настолько убедительно Куравлев сыграл в картине. Впрочем, он не играл, а жил в каждой своей роли.

Его грозились отчислить из школы, да и во ВГИК он поступил не с первого раза. Но именно Куравлеву удалось стать одним из символов советского кино 1960-х годов. Где главные герои - улыбчивые парни с открытыми лицами, мечтатели, любящие жизнь.

Куравлев никогда не боялся менять амплуа. Сыграл Хому Брута в первом советском фильме ужасов «Вий», и даже спас жизнь Натальи Варлей, когда чудом поймал «панночку», выпавшую из летающего гроба во время съемки самой жуткой сцены.

Он снимался у лучших режиссеров страны. У Михаила Швейцера в «Золотом теленке» сыграл недалекого жулика Шуру Балаганова. А у Гайдая в «Иван Васильевич меняет профессию» Куравлев исполнил роль обаятельного вора Жоржа Милославского, чьи фразы мгновенно ушли в народ.

Но главной ролью Леонида Куравлева стал, конечно же, сантехник Афоня в трагикомедии Георгия Данелии. Афоня, ищущий смысл жизни, а попутно танцующий «энергичный танец» и «соображающий на троих» стал народным героем. Известно, что это Куравлев уговорил Данелию изменить концовку фильма: изначально героиня Евгении Симоновой должна была погибнуть, но Леонид Вячеславович настоял на оптимистичном финале.

Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. От Робинзона Крузо и уголовника Вальки Копченого до президента Горбачева. Все его роли были яркими и узнаваемыми.

Татьяна Лиознова в «17 мгновениях весны» пыталась спрятать его очевидно славянскую наружность: ради роли гестаповца Айсмана ему заклеили глаз и приклеили «арийский нос». И лишь много позже Куравлев рассказал, что изначально он должен был сыграть фюрера.

«Для меня была уготована роль Гитлера. Я был ошеломлен! Я наиграл столько своих простаков, а тут исчадие ада - Гитлер», - вспоминал Куравлев в одном из своих интервью.

Это интервью стало для него одним из последних. После смерти жены, с которой Леонид Вячеславович прожил больше 50 лет, он перестал сниматься в кино и общаться с журналистами. Человек, сыгравший так много героев с распахнутой миру душой, замкнулся в себе.

Леониду Куравлеву было 85. Его похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой супруги. Актер заранее распорядился поставить там плиту, где уже было выбито и его имя.