Сеул и Токио созвали советы по нацбезопасности после очередных ракетных испытаний в КНДР

Власти Южной Кореи и Японии решили созвать советы по нацбезопасности из-за испытаний новой ракеты в КНДР. В Сеуле заседание пройдет под руководством президента Мун Чжэ Ина, а в Токио сформировали кризисный штаб, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела очередной пуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Предположительно, речь идет о баллистической ракете. В данный момент эксперты анализируют данные о длительности полета и скорости упомянутого снаряда. Это уже седьмое ракетное испытание, которое провела КНДР с начала 2022 года. Предыдущие два пуска, как и этот, были произведены с территории провинции Чагандао.

Отмечается, то ракета пролетела 800 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По некоторым данным, запущенная с территории КНДР ракета могла подняться на высоту до двух тысяч километров.

Двенадцатого января официальный Пхеньян подтвердил успешный пуск гиперзвуковой ракеты. На испытаниях перспективного вида вооружений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель.