КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
В данный момент эксперты анализируют данные о длительности полета и скорости упомянутого снаряда.
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Северная Корея произвела очередной пуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Предположительно, речь идет о баллистической ракете. В данный момент эксперты анализируют данные о длительности полета и скорости упомянутого снаряда.
Это уже седьмое ракетное испытание, которое провела КНДР с начала 2022 года. Предыдущие два пуска, как и этот, были произведены с территории провинции Чагандао.
Двенадцатого января официальный Пхеньян подтвердил успешный пуск гиперзвуковой ракеты. На испытаниях перспективного вида вооружений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель