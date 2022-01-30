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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Иван Линдеманн
03:59 30.01.2022
В данный момент эксперты анализируют данные о длительности полета и скорости упомянутого снаряда.
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
© Фото: Michael Peterson ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Северная Корея произвела очередной пуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Предположительно, речь идет о баллистической ракете. В данный момент эксперты анализируют данные о длительности полета и скорости упомянутого снаряда.

Это уже седьмое ракетное испытание, которое провела КНДР с начала 2022 года. Предыдущие два пуска, как и этот, были произведены с территории провинции Чагандао.

Двенадцатого января официальный Пхеньян подтвердил успешный пуск гиперзвуковой ракеты. На испытаниях перспективного вида вооружений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель

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