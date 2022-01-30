В стране и мире КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря Иван Линдеманн В данный момент эксперты анализируют данные о длительности полета и скорости упомянутого снаряда. © Фото: Michael Peterson ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Северная Корея произвела очередной пуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Предположительно, речь идет о баллистической ракете. В данный момент эксперты анализируют данные о длительности полета и скорости упомянутого снаряда. Это уже седьмое ракетное испытание, которое провела КНДР с начала 2022 года. Предыдущие два пуска, как и этот, были произведены с территории провинции Чагандао. Двенадцатого января официальный Пхеньян подтвердил успешный пуск гиперзвуковой ракеты. На испытаниях перспективного вида вооружений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика