Пхеньян заявил о проведенных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Согласно опубликованной в СМИ информации, ракета преодолела тысячу километров и точно поразила выбранную цель.
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Официальный Пхеньян подтвердил успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, о чем агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно опубликованной информации, на испытаниях перспективного вида вооружений присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. По данным агентства Kyodo, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.