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«Шереметьево» признан вторым по загруженности аэропортом в Европе

Анна Берестовая
23:29 30.01.2022
Названы наиболее загруженные европейские аэропорты по итогам 2021 года.
«Шереметьево» признан вторым по загруженности аэропортом в Европе
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Московский аэропорт «Шереметьево» оказался на втором месте по степени загруженности в Европе. За 2021 год в нем успели побывать 30 943 456 пассажиров.

Самым загруженной воздушной гаванью стал Аэропорт «Стамбул», обслуживший за тот же временной период 36 988 563 пассажира. На третьей позиции расположился французский аэропорт имени Шарля де Голля в Париже. Через него за прошлый год прошли 26 201 698 пассажиров.

Соответствующая статистика была обнародована на сайте Международного совета аэропортов (ACI) Европы. На четвертом и пятом местах оказались аэропорт «Схипхол» в Амстердаме и «Домодедово» в Москве.

Ранее в связи с мощным снегопадом, обрушившимся на Турцию и Грецию, аэропорт Стамбула был временно закрыт для всех рейсов, кроме приоритетных. Российская туристка, оказавшаяся «в заложниках» у непогоды, рассказала, как в Турции обеспечили ожидание рейса в форс-мажорной ситуации.

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