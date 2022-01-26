Застрявшая в аэропорту Стамбула туристка рассказала об отмененном вылете

Туристка Алена Кузьминская рассказала «Звезде» о том, как она вместе с группой людей не могла вылететь из аэропорта Стамбула из-за непогоды.

Напомним, в турецком городе уже несколько дней бушует снегопад. Он спровоцировал аварии и заторы на дорогах. По словам местных синоптиков, сильные осадки будут идти до среды. Снегопад не прекратится и потом, но уже будет не столь интенсивным.

По последним данным, местные власти продлили закрытие аэропорта в Стамбуле до 11 утра местного времени 26 января из-за непогоды.

«В 15:30 у нас должен был быть вылет, но его не случилось. Его перенесли на неопределенное время. Мы подошли к другим людям, они тоже не знали, что делать. Позвонили нашему гиду, он сказал , чтобы мы ждали дальше», - заявила девушка.

После этого она и ее молодой человек взяли номер в отеле, который располагается в самом аэропорту. По словам туристки, его состояние было неудовлетворительным.

«Маленькая комната без окон. Условия не очень хорошие. Мы поспали, и нам приходит сообщение на телефон о том, чтобы мы подошли вниз, нас кто-то ожидал. Нам сказали сидеть ждать. И тут подходит девушка, она тоже с нами должна была лететь. Девушка хорошо общалась на турецком языке. Она нам очень помогла», - подчеркнула туристка.

По словам девушки, после этого аэропорт предоставил туристам отель со всеми условиями, в котором туристы будут ждать своего вылета домой.