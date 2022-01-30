Тарпищев рассказал, что помешало Медведеву выиграть Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вел игру в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля, однако выиграть ему помешало физическое состояние. Об этом «Звезде» рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Сегодня был феноменальный матч Медведев - Надаль, и наш спортсмен вел игру, и должен был выиграть, по моим понятиям. Но, к сожалению, сложилось не так, как нам хотелось бы. В третьем сете начались судороги (у Медведева. - Прим.ред.), и это сломало всю картинку игры. В приницпе, Даня не нашел оптимального варианта или оптимального пути к победе в таком состоянии», - сказал он.

Несмотря на состояние Медведева, отметил Тарпищев, исход матча был до конца неясен, однако в итоге удача сопутствовала Надалю.

«Но я бы Даню похвалил, он гениальный игрок, похвалил бы за весь проведенный турнир. Несмотря на поражение, я думаю, уже к концу февраля будет он первой ракеткой мира. Этот матч, проведенный в сложнейших в физическом плане условиях, будет просто еще большей школой для хороших выводов и для поступательного движения вверх», - заключил он.

Медведев уступил Надалю в финале Australian Open, который проходил в Мельбурне. Игра теннисистов завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Российский спортсмен второй раз подряд выступает в финале турнира, в 2021 году он не смог одержать победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее игру Медведева в финале турнира оценил самый титулованный российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.