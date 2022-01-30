Заслуженный тренер РФ оценил игру Медведева и Надаля в финале Australian Open

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин в беседе со «Звездой» оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, который проходил в Мельбурне.

«Эмоции на высоте. Матч получился очень интересным, захватывающим. Играли два профессионала. Больше пяти часов держали всех в напряжении. Невероятно классный теннис. Надаль показал чуть более высокий уровень игры, большую концентрацию и заслуженно победил. Этот матч войдет в историю 100%», - сказал он.

Абашкин отметил, что обычно российский теннисист играет очень экспрессивно, однако в этот раз его эмоции были под контролем.

«Сегодняшний судья находил какой-то конструктивный диалог, разговаривал вполне дружелюбно. В один момент арбитр обратился к зрителям, которые вели себя неподобающе и кричали перед подачами Медведева, что он попросит службу охраны вывести их с трибун», - добавил Абашкин.

Игра двух теннисистов завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль - под шестым. В общей сложности спортсмены провели на корте 5 часов 24 минуты.

Медведев уже второй раз подряд выступает в финале Australian Open, в 2021 году российский теннисист не смог одержать победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.