Михалков назвал Куравлева совершенно особым явлением в актерском мире

Леонид Куравлев был совершенно особым явлением в актерском мире, для того, чтобы сыграть героя, ему требовалось понять характер, а не долго репетировать. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал режиссер, актер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Куравлев - это совершенно особое явление, которое никак не вписывается в среднее арифметическое представление об актерском мире. В актерской тусовке Куравлев будет выглядеть восторженным зрителем, попавшим в эту среду», - сказал он.

По словам Михалкова, трудно представить себе, чтобы Куравлев когда-нибудь репетировал роль перед зеркалом - как он будет выглядеть в глазах других. А встретив его в метро, на улице или в очереди, даже нельзя было представить себе, что видишь знаменитейшего и великолепнейшего актера, добавил режиссер.

«Просто нереально, настолько он по-человечески прост и органичен. Работая с ним в "Сибирском цирюльнике" я настолько был спокоен и уверен, что он все сделает именно так, как это нужно, что мне даже не приходилось и не хотелось с ним репетировать, чтобы не навязать ему своего мнения. Ему достаточно было понять характер человека, которого он играет. И во многом он играл самого себя - такого доброго, наивного, трогательного и очень любящего своих детей-юнкеров отца», - пояснил Михалков.

По воспоминаниям режиссера, Куравлев никогда не пользовался своей огромной славой и популярностью.

«Эта удивительная чистота очень русского человека, которую он излучал всю свою жизнь, собственно, и есть то основное, что живет в моей памяти, когда я думаю о нем», - поделился он.

Михалков также выразил свои искренние соболезнования семье и близким актера.

Куравлев ушел из жизни днем 30 января, ему было 85 лет. Причины смерти пока не называются. Известно, что 10 января актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, COVID-19 у него тогда не подтвердили. Впоследствии его перевели для реабилитации в другое учреждение.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он принял участие в съемках десятков фильмов, в числе которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.

Ранее кинодраматург Аркадий Инин рассказал о последних годах жизни Куравлева.