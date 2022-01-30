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«Он потерялся в этой жизни»: коллега Куравлева рассказал о последних годах актера

Анна Касаткина
16:34 30.01.2022
По словам кинодраматурга Аркадия Инина, актер тяжело переживал смерть любимой супруги.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Последние три года своей жизни актер Леонид Куравлев жил замкнуто и практически не общался ни с кем, кроме своей семьи, тяжело переживая смерть жены. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал кинодраматург, писатель, заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин.

«Он потерялся в этой жизни после того, как ушла его любимая, замечательная Нина (Куравлева, супруга Леонида Куравлева. - Прим.ред.). Это то, что определило его последнее десятилетие жизни. Они больше полувека вместе прожили, после ее ухода он потерял все ориентиры. Она была его ориентиром, и опорой, и поддержкой, и руководителем, и всем на свете... После этого он потерялся, он еще лет семь снимался, что-то делал. Последние три года - ничего. Часто говорил о том, что он встретится с Ниной, и сейчас он встретится. Он готовился много лет к встрече с Ниной», - сказал собеседник телеканала.

Инин добавил, что отношения с семьей у Куравлева были хорошие.

«Он обожал своих внуков, и Катя (Екатерина Куравлева, актриса, дочь Леонида Куравлева. - Прим.ред.) ему помогала. Все разговоры о том, что ему не уделяли внимания, на мой взгляд, беспочвенны», - подчеркнул он.

Куравлев ушел из жизни днем 30 января, ему было 85 лет. Причины смерти пока не называются. Известно, что 10 января актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, COVID-19 у него тогда не подтвердили. Впоследствии его перевели для реабилитации в другое учреждение.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он принял участие в съемках десятков фильмов, в числе которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.

Ранее народный артист Александр Панкратов-Черный назвал уход Куравлева «трагедией для России».

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