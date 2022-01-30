Панкратов-Черный назвал смерть Леонида Куравлева трагедией для России

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве, чей уход из жизни, по словам артиста, стал трагедией и для культуры, и для страны в целом.

«Мы очень дружили много лет. Снимался с его дочкой. Дружил с его семьей - это замечательная семья. Леня был очень семейным человеком. Очень любил супругу. Это просто была очень большая потеря, когда не стало супруги», - рассказал Панкратов-Черный.

Артист также рассказал о характере Куравлева - он был очень сострадательным человеком с развитой интуицией и всегда чувствовал настроение и душевное состояние окружающих.

«Это просто удивительный человек, талантище. И именно за талант не только как артиста, талант как человека. Он чувствовал всегда в беде человека или в радости. Всегда мог найти какие-то слова для сочувствия, если в этом нуждался человек. Всегда скрывал, когда у него были какие-то свои личные проблемы, тяготы», - сказал он.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни сегодня днем, ему было 85 лет. Причины смерти пока не называются. Известно, что Куравлева госпитализировали 10 января в больницу в Коммунарке с пневмонией, COVID-19 у него тогда не подтвердили. Впоследствии его перевели для реабилитации в другое учреждение.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он принял участие в съемках десятков фильмов, самыми известными из которых являются: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».