Кинематограф осиротел»: Журавлев высказался о творческом наследии Куравлева

Ушедший из жизни советский и российский актер Леонид Куравлев обладал необычайным талантом и редким даром совмещать в себе комедийного и лирического персонажа. Об этом «Звезде» рассказал актер театра и кино Анатолий Журавлев. С его слов, он любил наблюдать за гением на съемочной площадке и всегда учился у него новому.

«Он великий актер и мне посчастливилось с ним сниматься в одной картине. Тогда я взял несколько уроков актерского мастерства. Просто его пребывание на площадке и то, как он работает. Этот актер воплощал в себе светлый юмор», - сказал Журавлев.

Огромный талант Куравлева послужил всему советскому и российскому кинематографу, отметил актер. А его творческое наследие останется со зрителем навсегда.

«Его персонажи и образы на киноэкранах - это полочка, которая никогда и никем не займется. Что он сделал в "Афоне", в "Парне из нашего города" - это фильмы, которые останутся в "золотом фонде" советского кинематографа. Это актер с большой буквы, которых эпоха рождает один раз в сто лет. Таким был Леонид Куравлев и это невосполнимая потеря. Жалко и грустно, когда уходят такие столпы, без которых наш кинематограф осиротеет еще на одного "мамонта"», - добавил Журавлев.

О смерти Леонида Вячеславовича Куравлева стало известно сегодня днем. Его не стало на 86 году жизни. Причины смерти пока не называются. Известно, что Куравлев был госпитализирован 10 января в больницу в Коммунарку с воспалением легких. После лечения он был переведен для реабилитации в другое учреждение.

Ранее Народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, что последние пять лет Куравлев провел в затворничестве, не общаясь с коллегами, многочисленными друзьями и знакомыми.