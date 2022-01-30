Никоненко рассказал о последних годах жизни Куравлева

Последние пять лет актер Леонид Куравлев, о смерти которого стало известно сегодня, ни с кем не общался. В том числе со своим многочисленными друзьями и знакомыми. Об этом «Звезде» рассказал Народный артист РСФСР Сергей Никоненко. Известие о смерти актера застало его на гастролях по Уралу.

«Мне уже рассказали. Я нахожусь в Екатеринбурге. У меня через три часа спектакль. Плачу, одно слово. Долгие годы мы были знакомы, но последние пять лет он ни с кем не общался, не только со мной», - сказал Никоненко.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Точные причины трагедии не называются. Известно, что Леонида Вячеславовича 10 января госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Пролечив артиста, врачи отправили его в другое медицинское учреждение для прохождения реабилитации.

В фильмографии актера больше 200 ролей. Все они - сплав характеров и образов. Зрителям Куравлев запомнился по фильмам: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» и другим. Леониду Вячеславовичу Куравлеву было 85 лет.