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Россия отправит в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности

Роман Захаров
13:53 30.01.2022
По словам Сергея Лаврова, от ответа этих организаций будет зависеть, какие предложения в дальнейшем МИД России сделает президенту страны Владимиру Путину.
Россия отправит в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности
© Фото: МИД РФ
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Россия потребует от Североатлантического альянса объяснить, каким образом их действия в укреплении безопасности соотносятся с правами других стран. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», - сказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.

Он добавил, что от ответа этих организаций будет зависеть, какие предложения в дальнейшем МИД России сделает президенту страны Владимиру Путину. Дипломат высказал мнение, что Запад «хочет затянуть Украину в НАТО», и в случае реализации этого плана, по словам министра, отношения западных стран с Москвой будут подорваны. Лавров также заявил, что Кремль расценивает действия НАТО в отношение Украины как «грубейшее нарушение официального политического обязательства», которое до этого взяли на себя руководители Соединенных Штатов и других стран-членов альянса.

«Каждый раз получается, что линия, которую они должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает», - объяснил глава МИД РФ свою точку зрения.

Кроме того, министр обратил внимание, что в ответе на российские предложения по гарантиям безопасности НАТО называется оборонительным блоком, хотя на самым деле, по мнению Лаврова, его таким назвать сложно.

«Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане. Даже если согласиться, что они оборонительный альянс. Когда шла "холодная война" и существовала берлинская стена, было понятно, какую территорию оборонять. Стены не стало, в рамках ОБСЕ мы провозгласили вечную дружбу, неделимость безопасности, солидарность, договорились, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других, – они продолжают принимать страны», - высказался Сергей Лавров.

В последнее время западные страны, включая США, активно распространяют слухи о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, угрожая при этом ввести санкции против нашего государства. Кремль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а голословные обвинения в вероятной «агрессии» Запад использует для того, чтобы разместить как можно больше сил НАТО рядом с российскими рубежами.

В декабре минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США по гарантиям безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. В январе состоялась серия консультаций по гарантиям безопасности. Накануне Запад передал российской стороне ответы на ее предложениям по данной теме. Подробности ответов пока неизвестны, но, как ранее заявил Сергей Лавров, в них «есть рациональные зерна».

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