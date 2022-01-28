Лавров заявил, что в ответах США на предложения России по гарантиям безопасности есть рациональные зерна

Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности еще не завершены, но в полученных Москвой ответах на свои инициативы есть рациональные зерна. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. При этом, он отметил, что весь конструктив в ответе США и Североатлантического альянса заимствован из предложений официальной Москвы разных лет. При этом Запад продолжает «выдирать» из предложений по безопасности только то, что ему нужно, отметил министр.

«Я не могу сказать, что переговоры завершены, американцы и представители НАТО больше месяца изучали наши предельно простые предложения, а ответ мы получили только позавчера. Он в западном стиле наводит тень на плетень, но в нем есть рациональные зерна по второстепенным вопросам», - заявил Лавров.

Среди этих предложений те, что российская сторона неоднократно предлагала обсудить в самых различных форматах.

«Например, ракеты средней и меньшей дальности. Сейчас это включено в их предложения. Точно также были раньше проигнорированы наши инициативы, вносившиеся нашим Генштабом, об отводе учений подальше от границ обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения самолетов и кораблей и ряд других мер», - добавил министр.

Напомним, 17 декабря минувшего года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности.