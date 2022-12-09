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Морпехи США могут лишиться мобильных телефонов из-за конфликта на Украине

Марина Крижановская
05:46 09.12.2022
Излучаемые мобильными телефонами сигналы могут помочь в обнаружении его владельца и таким образом подвергнуть его риску смерти.
Морпехи США могут лишиться мобильных телефонов из-за конфликта на Украине
© Фото: defense.gov
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Американские морские пехотинцы очень уязвимы в бою, когда с ними находятся их мобильные телефоны. В скором времени они могут их лишиться. По словам коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера, это ограничение хоть и трудно, но возможно.

«Ключевая цель капитальной реконструкции Корпуса морской пехоты <...> состоит в том, чтобы сделать силы менее отслеживаемыми, в том числе путем ограничения использования солдатами личных мобильных телефонов», - приводит его слова американское издание Marine Corps Times.

Суть состоит в сигнале, излучаемом мобильным устройстве, по которому легко отследить его местонахождение. Учитывая точность оружия дальнего действия, необходимо лишь знать вражеские позиции, чтобы уничтожить его на большом расстоянии. 

Ранее сдавшийся украинский военнослужащий рассказал, что его подразделение направили к британским специалистам для подготовки, но ничему толковому его так и не научили. Он пояснил, что был направлен «на пару дней на Британию, типа на учения; толковому ничему не научили - при первом штурме меня ранили».

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