«В Британии ничему не научили»: украинский военнослужащий рассказал, почему решил сдаться

Сергей Костячук рассказал о проблемах со снаряжением и постоянных перепалках с командованием.

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Сдавшийся украинский военнослужащий Сергей Костячук рассказал, почему принял решение сложить оружие. По его словам, его подразделение направили к британским специалистам для подготовки, но ничему толковому его так и не научили.

«Когда приехали в Житомир, нас отправили на пару дней на Британию, типа на учения. Толковому ничему не научили - при первом штурме меня ранили. Я ждал, пока бой закончится, пацаны сказали сдаваться, и я руки поднял, что я "трехсотый". Мне сразу бандаж наложили и обезболивающее дали», - рассказал Сергей.

Также военнослужащий рассказал о проблемах со снабжением - у его подразделения наблюдались проблемы с пропитанием и боеприпасами. На фоне этого постоянно происходили перепалки с командованием.

«Мы ссорились, он (командир. - Прим. ред.) даже военным трибуналом грозил. Он угрожал, что меня пулеметы расстреляют», - рассказал Сергей.

Ранее военнослужащий 53-й мехбригады ВСУ Виталий Орлов рассказал о быте и нравах 53-й механизированной бригады ВСУ. В бригаде имелся некомплект личного состава - только 70% от требуемого количества военнослужащих. При этом в его взводе было только 15 человек из положенных 28. Военная техника была не сильно лучше, по ощущению пленного, еще из 70-х годов. Половина не ездит, половина не стреляет.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов