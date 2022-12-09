В стране и мире Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС Анастасия Бобылева Планируется, что в рамках мероприятия президент встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его самолет приземлился в пятницу 9 декабря. В ходе мероприятия ожидается встреча президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее сообщалось о планах Путина посетить встречу. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил намерение российского лидера участвовать в саммите. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС сможет укрепить их экономики. Он отметил важность интеграционного курса в актуальной международной обстановке. Экспертное мнение и аналитика