Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС
Планируется, что в рамках мероприятия президент встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его самолет приземлился в пятницу 9 декабря.
В ходе мероприятия ожидается встреча президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее сообщалось о планах Путина посетить встречу. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил намерение российского лидера участвовать в саммите.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС сможет укрепить их экономики. Он отметил важность интеграционного курса в актуальной международной обстановке.