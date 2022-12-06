Ушаков проинформировал о визите Путина в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС
Участие президента в саммите Евразийского союза планируется, заявил Юрий Ушаков.
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Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин посетит столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского союза.
«Бишкек будет, да, в пятницу. Планируется», - приводит РИА Новости слова Ушакова.
Ранее Владимир Путин заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит сделать их экономики более сильными и независимыми. По его словам, преимущества интеграционного курса еще лучше заметны в нынешней международной обстановке.