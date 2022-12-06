В стране и мире Ушаков проинформировал о визите Путина в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС Елизавета Потейчук Участие президента в саммите Евразийского союза планируется, заявил Юрий Ушаков. © Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин посетит столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского союза. «Бишкек будет, да, в пятницу. Планируется», - приводит РИА Новости слова Ушакова. Ранее Владимир Путин заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит сделать их экономики более сильными и независимыми. По его словам, преимущества интеграционного курса еще лучше заметны в нынешней международной обстановке. Экспертное мнение и аналитика