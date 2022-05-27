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Путин заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит усилить их экономики

Тимур Шерзад
14:08 27.05.2022
По словам президента России, преимущества интеграционного курса еще лучше заметны в нынешней международной обстановке. Путин отметил, что сложившиеся условия отражают практически агрессию со стороны некоторых недружественных государств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит сделать их экономики более сильными и независимыми. 

«Мы все убеждены, что более тесная интеграция позволит нашим странам стать экономически сильнее и значительно уменьшить от внешней, в том числе и от политической конъюнктуры», - сказал Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом совете.

По словам президента России, преимущества интеграционного курса еще лучше заметны в нынешней международной обстановке. Путин отметил, что сложившиеся условия отражают практически агрессию со стороны некоторых недружественных государств.

Ранее министр иностранных дел России сказал, что страны Запада объявили русскому миру тотальную войну.

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