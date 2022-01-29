Глава ХДС рассказал об ошибках Евросоюза в отношении России

Запад навредит сам себе, если попытается отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом в интервью Die Welt заявил новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

«Таким образом мы сами себе сильно навредим», - сказал Мерц, уточнив, что подобный шаг приведет к крушению всей системы и необходимости перейти на китайский аналог.

Еще одной ошибкой Мерц считает попытку Евросоюза заключить с Украиной соглашение об ассоциации, противоречащее ее торговым договоренностям с РФ. По словам главы ХДС, следует уважительно относиться к тому факту, что заключающие соглашение с ЕС страны могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами, уточняет ИноТВ.

О разработке пакета санкций ЕС против России ранее рассказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. В частности, глава австрийского МИД допустил отключение России от системы SWIFT.

В МИД РФ объяснили, почему угрозы отключить РФ от SWIFT выглядят неправдоподобно. В ведомстве отметили, что подобная риторика едется постоянно, то затихая, то нарастая вновь.