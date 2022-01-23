Глава МИД Австрии заявил, что ЕС работает над санкциями против России из-за Украины

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Европейский союз на данный момент работает над пакетом ограничительных мер против России в сфере экономики и финансов на случай «обострения ситуации на Украине». Кроме того, глава австрийского МИД допустил отключение России от системы SWIFT.

«В данный момент за кулисами идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», - отметил Шалленберг в интервью газете «Die Presse».

Все же министр вновь выступил против введения санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2» из-за обстановки на Украине. По его словам, Европа «в определенной степени зависит от энергии из России».

Ранее в Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о санкциях против РФ. Как сообщается в опубликованном документе, «это последует в случае вторжения или подрыва суверенитета Украины».