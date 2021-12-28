В МИД РФ объяснили, почему отключение России от SWIFT маловероятно

Реальных перспектив для отключения России от международной межбанковской системы SWIFT нет, хотя риторика на эту тему наблюдается постоянно. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что эта риторика то затихает, то появляется с новой силой. Он также подчеркнул, что SWIFT - международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и в связи с этим неясно, как США собираются реализовать подобные угрозы в адрес России.

«Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», - добавил Биричевский.

Ранее в Великобритании выразили опасения, что введение новых американских санкций против РФ и возможность ее отключения от системы SWIFT могут привести к прекращению подачи российского природного газа в Европу.