Посол РФ сообщил о наращивании присутствия Приштины на севере Косово

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Власти самопровозглашенной республики Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края, ситуация находится на опасной отметке. Об этом заявил посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косово. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель - освоение, захват севера края. Причем при попустительстве, даже содействии со стороны Запада. Разве можно считать убедительными утверждения его представителей о том, что повлиять на Приштину у них не получается? Конечно, нет. Сознательно ведется дело к обострению конфликта», - цитирует РИА Новости главу дипломатического представительства РФ.

Дипломат отметил, что нельзя не заметить и то, что накал обстановки в Косово происходит на фоне встреч по Западным Балканам и разговоров о значимости стабильности в регионе.

«Но ровным счетом ничего не делается для нормализации тревожного положения в крае. Кризис нужен Западу для давления на Белград, для того чтобы держать сербский мир в страхе», - отметил Боцан-Харченко.

Ранее сербский президент Александр Вучич провел совещание с главой Министерства обороны страны Милошем Вучевичем и начальником Генерального штаба Миланом Мойсиловичем из-за обострения в Косово. На север Косово и Метохии, где проживают сербы, ночью вторгся спецназ Косово на бронетехнике.

Накануне директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявлял, что в Белграде рассматривают возможность отправки в Косово и Метохию до тысячи сотрудников сербских сил безопасности.