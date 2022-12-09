Вучич провел совещание с главой МО и начальником Генштаба Сербии из-за обострения в Косово

Ночью на север Косова и Метохии, где проживают сербы, вторглись косовские спецназовцы на бронетехнике.

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Президент Сербии Александр Вучич провел совещание с министром обороны страны Милошем Вучевичем и начальником Генерального штаба Миланом Мойсиловичем. Напомним, в ночь на 9 декабря на север Косова и Метохии, где проживают сербы, вторглись косовские спецназовцы на бронетехнике.

«Ночь и утро с министрами обороны Милошем Вучевичем и начальником генштаба армии Сербии Миланом Мойсиловичем. Сдачи не будет!», - приводит РИА Новости сообщение Вучича из соцсетей.

Директор Управления Косово Петар Петкович накануне заявил, что в Белграде рассматривают возможность отправки в Косово и Метохию до тысячи сотрудников сил безопасности Сербии.