Сербия может отправить в Косово и Метохию до тысячи сотрудников сил безопасности

Это связано с недавним вторжением косовских полицейских в город Косовска-Митровица.

© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Белграде рассматривают возможность отправки в Косово и Метохию до тысячи сотрудников сил безопасности Сербии в соответствии с резолюцией 1244. Об этом заявил директор Управления Косово Петар Петкович.

«Белград рассмотрит возвращение до 1 тыс. наших сил безопасности на территорию Косова и Метохии так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН», - сообщил он.

Поводом к этому послужило вторжение спецназа Косово в Косовска-Митровицу. По сообщению сербских СМИ, порядка 200-300 полицейских отправились туда и блокировали город.