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Обнародованы новые данные о «скрытом» «омикроне»

Анна Касаткина
20:21 29.01.2022
Подтип BA.2 омикрон-штамма более заразен, чем BA.1, выяснили ученые.
Обнародованы новые данные о «скрытом» «омикроне»
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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«Скрытый» омикрон-штамм, то есть его подтип BA.2, распространяется быстрее, чем подтип BA.1. К такому выводу пришли специалисты агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), результаты исследования опубликованы на государственном портале Соединенного Королевства.

«Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии», - сообщила главный медицинский советник агентства Сьюзен Хопкинс.

Она добавила, что частота повторных случаев у BA.2 так же несколько выше. 

В то же время вакцины действуют против «скрытого» «омикрона» настолько же эффективно, как и против разновидности BA.2, отметили в UKHSA.

Подтип BA.2 UKHSA на прошлой неделе выявило как исследуемый вариант. Эту разновидность называют «скрытой», так как ее труднее обнаружить, чем первоначальный штамм. У второй разновидности отсутствует генетическая особенность, которая раньше позволяла ученым распознавать «омикрон» легко и быстро.

Ранее о втором варианте омикрон-штамма также сообщили ученые из Италии. Специалисты полагают, что в данный момент коронавирус находится в стадии перехода к сезонному заболеванию, что позволит значительно ослабить ограничительные меры.

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