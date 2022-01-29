Итальянские ученые выявили новую разновидность коронавируса

Ученые из Италии выявили новую разновидность коронавируса «омикрон-2», которая позволяет надеяться на то, что в будущем COVID-19 приобретет характер сезонного заболевания и в борьбе с ним можно будет ограничиться ежегодной вакцинацией. Об этом рассказал директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческой Вайя.

По его словам, новый вариант обнаружен более месяца назад, однако специалисты не посчитали нужным тревожить этим общественность, так как он идентичен «омикрону».

«Эта мутация, "омикрон", все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания… Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем», - цитирует Вайю РИА Новости.

Директор института добавил, что мир находится «в прекрасной точке», так как сейчас можно думать об ослаблении ограничительных мер. В этом смысле, по его мнению, вакцинация стала стратегическим инструментом. Вайя считает, что для перехода к ежегодной вакцинации необходимо сделать две вещи: распространить вакцины по всему миру, начиная с Африки, где есть сложности с этим, а также приводить препараты в соответствие с новыми и возможными в будущем штаммами.

Ранее ученые назвали наиболее часто встречающиеся признаки заражения омикрон-штаммом. Абсолютным лидером в этом списке оказался насморк, на который жалуются 73% инфицированных.