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Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова на 1,5 млн рублей

Ирина Елагина
18:37 09.12.2022
Мосгорсуд признал законными требования Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда.
Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова на 1,5 млн рублей
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Московский городской суд вынес решение по иску журналиста Ивана Голунова и постановил взыскать с МВД РФ 1,5 млн рублей. В такую сумму истец оценил моральный вред, причиненный ему незаконным уголовным преследованием из-за ложного обвинения в хранении наркотиков. О решении суда адвокат Сергей Бадамшин сообщил ТАСС.

«Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей», - отметил правозащитник.

Напомним, что российский журналист Иван Голунов оказался под следствием по делу о наркотиках по сфабрикованному в полиции обвинению. Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. В полиции утверждали, что у него были найдены наркотические средства, и приводили в качестве доказательства кадры обыска квартиры, в которой якобы проживал журналист. Однако позже выяснилось, что это было видео с другого обыска.

Дело Голунова получило в России большой общественный резонанс и было закрыто «в связи с недоказанностью участия» журналиста в преступлении. В отношении пяти бывших работников МВД, причастных к расследованию, были возбуждены уголовные дела о фальсификации доказательств и незаконного преследования журналиста. В мае 2021 года Мосгорсуд приговорил их к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет.

Президент России Владимир Путин отмечал, что дело Ивана Голунова - это яркий пример того, что реакция людей в современной России, широкий общественный резонанс имеют значение

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