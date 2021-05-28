«Удовлетворен решением суда»: Голунов прокомментировал оглашение приговора полицейским

Журналист Иван Голунов прокомментировал оглашение приговора, которое сегодня вынес Мосгорсуд полицейским.

Он поблагодарил всех, кто писал в социальных сетях, рассказывал о его истории, а также выходил с пикетами.

«Я обещал добиться справедливости. Первый этап мы сделали. Надеюсь, скоро мы узнаем результаты второго этапа, касаемого заказчика этого преступления», - заявил Голунов.

В соответствии с решением суда главный фигурант дела экс-полицейский Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы. Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев - 8 лет, Денис Коновалов - 5 лет.

«Я удовлетворен решением суда», - ответил Голунов на вопрос, устраивают ли его сроки, которые назначил суд.

Он также ответил, что не собирается обжаловать приговор, и заявил о том, что будет делать все возможное, как журналист и человек, чтобы никто не попадал больше в такую ситуацию.