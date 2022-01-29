Венгрия не планирует размещать на своей территории дополнительные подразделения НАТО, так как имеет достаточный потенциал национальных войск. Об этом в эфире радиостанции InfoRádió заявил министр обороны страны Тибор Бенке.

По словам Бенке, США ведут переговоры о размещении боевых частей Североатлантического альянса со всеми странами на его восточной границе и со всеми странами, граничащими с Украиной и Россией. В то же время, отметил министр, Венгрия уже создала достаточный национальный потенциал вооруженных сил.

«В текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения», - цитирует Бенке РИА Новости.

Он также подчеркнул, что страна и дальше намерена двигаться по этому пути.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не планируют отправлять свои войска на Украину для участия в боевых действиях. В НАТО придерживаются такой же позиции.