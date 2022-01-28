В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению военных сил на Украине

Североатлантический альянс не планирует размещать свои вооруженные силы на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером… Есть некоторые разногласия между членами альянса... Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине», - сказал он.

В то же время, отметил он, альянс увеличит количество военной мощи у российских границ, если РФ проявит агрессию в сторону Украины.

В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации вокруг Украины вызвано «информационной истерикой», а также действиями Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Накануне, 27 января, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России. Дипломат обратил внимание, что «заокеанские кураторы» стремятся навязать сценарий, по которому Россия якобы собирается начать войну против Украины.