В Пентагоне ответили на вопрос об отправке войск на Украину

США не намерены направлять войска на Украину для участия в боевых операциях, президент Джо Байден четко дал это понять. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.

«Президент дал четко понять, что не планирует направлять войска на Украину для участия в боевых операциях», - сказал он.

США продолжают поставлять Украине военную помощь, включая вооружение. В понедельник, 24 января, стало известно, что днем ранее Штаты поставили в страну оборудования на сумму около 200 миллионов долларов. Общая сумма военной помощи превысила 600 миллионов долларов.

В последнее время ситуация вокруг Украины обострилась. Россия неоднократно заявляла, что не планирует ни на кого нападать. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, происходящее связано с тем, что Запад хочет реальной провокации и добивается отмены Минских соглашений.