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В Пентагоне ответили на вопрос об отправке войск на Украину

Анна Касаткина
23:04 28.01.2022
Президент США дал четко понять, что не планирует направлять войска на Украину, заявил министр обороны Ллойд Остин.
В Пентагоне ответили на вопрос об отправке войск на Украину
© Фото: defense.gov
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США не намерены направлять войска на Украину для участия в боевых операциях, президент Джо Байден четко дал это понять. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.

«Президент дал четко понять, что не планирует направлять войска на Украину для участия в боевых операциях», - сказал он.

США продолжают поставлять Украине военную помощь, включая вооружение. В понедельник, 24 января, стало известно, что днем ранее Штаты поставили в страну оборудования на сумму около 200 миллионов долларов. Общая сумма военной помощи превысила 600 миллионов долларов. 

В последнее время ситуация вокруг Украины обострилась. Россия неоднократно заявляла, что не планирует ни на кого нападать. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, происходящее связано с тем, что Запад хочет реальной провокации и добивается отмены Минских соглашений.

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