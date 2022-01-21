Президент Казахстана назвал главную причину беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной причиной январских беспорядков стал разрыв в доходах граждан. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

«На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», - цитирует РИА Новости слова руководителя.

Токаев отметил необходимость реформ, которые будут отвечать интересам граждан и позволит привести к трансформации общественного уклада Казахстана.

Массовые протесты против роста цен на газ начались в Казахстане в начале января. Дестабилизация ситуации породила погромы и мародерство. Для помощи в наведении порядка в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ.