Путин: в результате спецоперации всем придется согласиться с реалиями «на земле»

Также президент заметил, что Минобороны России ведет прозрачную работу по Украине, отражая происходящее в ежедневных сводках.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в результате специальной военной операции всем придется согласиться с реалиями, которые создаст ее завершение.

«Процесс урегулирования в целом, да, наверное, будет непростым. Но, так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле"», - сказал Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Также президент заметил, что Минобороны России ведет прозрачную работу по Украине, отражая происходящее в ежедневных сводках.

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что вопросов и проблем с точки зрения хода специальной военной операции не существует, все идет стабильно.