Путин заявил, что вопросов и проблем с точки зрения хода СВО нет, все идет стабильно

То, что происходит в зоне СВО, отражается в ежедневных сводках, отметил президент РФ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идет своим чередом и никаких проблем с ней нет.

«СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», - сказал глава Российского государства по итогам визита в Бишкек.

Путин добавил, что Министерство обороны России ведет себя достаточно прозрачно, а то, что происходит в зоне СВО, отражается в ежедневных сводках.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации. 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов