Путин заявил, что Минобороны ведет прозрачную работу по Украине

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Министерство обороны России ведет прозрачную работу по информированию по ситуации о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«Достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках Министерства обороны, там все на самом деле объективно», - заявил Путин.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министры Армении и Узбекистана.