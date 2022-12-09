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Путин и Жапаров выразили обеспокоенность бездоказательными обвинениями стран в кибератаках

Тимур Шерзад
12:21 09.12.2022
Стороны призвали все международное сообщество к урегулированию разногласий в информационной сфере мирными средствами. 
Путин и Жапаров выразили обеспокоенность бездоказательными обвинениями стран в кибератаках
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров выразили обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении кибератак, выдвигаемых в отношении отдельных стран. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. 

«Главы государств выражают обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран», - говорится в тексте документа. 

Путин и Жапаров подчеркивают, что противоправное применение современных информационно-коммуникационных технологий все чаще представляет угрозу для граждан, общества и государства. 

Стороны призвали все международное сообщество к урегулированию разногласий в информационной сфере мирными средствами. 

«Главы государств, выражая обеспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции», - говорится в заявлении. 

Ранее Путин заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо.

Также он заметил, что Запад много лет беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины и поощрял геноцид.

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