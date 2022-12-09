Путин: Запад много лет беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины и поощрял геноцид

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Западные страны много лет без стеснения выкачивали и эксплуатировали ресурсы Украины, а также поощряли геноцид на ее территории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы (Украины. - Прим. ред.), поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами», - сказал российский лидер.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в штаб ОДКБ для участия в заседании совета министров обороны стран ШОС и СНГ, которое проходит сегодня в Москве. Глава Минобороны РФ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата с коллегами из стран ШОС и СНГ.