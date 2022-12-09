В стране и мире В непризнанном Косове спецназ заблокировал город Косовска-Митровицу Анастасия Бобылева Около 200-300 сотрудников спецназа вторглись на территорию, где проживают сербы на бронетехнике. © Фото: Festim Beqiri dpa Globallookpress Читайте нас на: На север Косова и Метохии, где проживают сербы, вторглись косовские спецназовцы на бронетехнике. Они заблокировали город Косовска-Митровицу. Как сообщает сербская газета «Вечерние новости», в операции участвуют от 200 до 300 сотрудников спецназа полиции Косова. Издание предполагает, что премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти таким образом «предпринял последнюю попытку» оккупировать территорию. По условиям брюссельских соглашений, косовская полиция не должна вторгаться на север края без специального разрешения от глав четырех сербских муниципалитетов. Ранее Сербия и Косово разрешили назревающий конфликт по вопросу автомобильных номеров. В конце концов, стороны договорились, что Белград прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина не будет обязывать косовских сербов перерегистрировать автомобили. Экспертное мнение и аналитика