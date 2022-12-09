Сотрудник ТЦ погиб в результате пожара в «Мега Химки»

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Прокурор Московской области Сергей Забатурин проинформировал, что жертвой масштабного возгорания в торговом центре «Мега Химки» стал сотрудник ТЦ. Кроме того, в ГУ МЧС по Московской области предварительной причиной пожара назвали нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ.

«Проверяются все версии различных причин пожара. К сожалению, есть один погибший из числа работников торгового центра», - цитирует РИА Новости слова Забатурина.

Сообщения о возгорании в ТЦ «Мега Химки» поступили утром 9 декабря. На момент прибытия спасателей у здания горела крыша. Площадь возгорания достигла 18 тысяч квадратных метров. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 7 000 «квадратов». СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента.