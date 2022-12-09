В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожар охватил торговый центр «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

Елизавета Потейчук
06:48 09.12.2022
По неофициальным данным, огонь распространился на площади 300 «квадратов».
Пожар охватил торговый центр «Мега Химки» на Ленинградском шоссе
© Фото: Андрей Кузнецов, ВКонтакте
Читайте нас на:

В торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе начался пожар. По данным МЧС, для тушения огня в настоящее время привлечено 30 человек и девять единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Согласно неофициальным данным, огонь уже распространился на площади 300 квадратных метров.

«09.12.2022 в 05.59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1», - говорится в сообщении МЧС по Московской области.

Ранее на севере Москвы на Ленинградском шоссе, 229 загорелась кровля многоэтажки. Пострадавших зафиксировано не было, пожар был локализован на площади 100 «квадратов», а затем ликвидирован.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:48 В стране и мире
Пожар охватил торговый центр «Мега Химки» на Ленинградском шоссе
01:18 В стране и мире
Видео
Цветы и объятия: родные встретили Виктора Бута после возвращения
22:45 В стране и мире
Видео
Ильдар Абдразаков рассказал, почему сезон в Ла Скала открылся «Борисом Годуновым»
20:17 В стране и мире
Видео
«В атмосфере строгой секретности»: адвокат Бута раскрыл подробности обмена
00:02 В стране и мире
В непризнанном Косове спецназ заблокировал город Косовска-Митровицу
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.