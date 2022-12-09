Пожар охватил торговый центр «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

© Фото: Андрей Кузнецов, ВКонтакте

В торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе начался пожар. По данным МЧС, для тушения огня в настоящее время привлечено 30 человек и девять единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Согласно неофициальным данным, огонь уже распространился на площади 300 квадратных метров.

«09.12.2022 в 05.59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1», - говорится в сообщении МЧС по Московской области.

Ранее на севере Москвы на Ленинградском шоссе, 229 загорелась кровля многоэтажки. Пострадавших зафиксировано не было, пожар был локализован на площади 100 «квадратов», а затем ликвидирован.