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СК РФ возбудил уголовное дело по факту масштабного пожара в магазине OBI в Химках

Елизавета Потейчук
09:28 09.12.2022
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту масштабного пожара в магазине OBI в Химках
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту масштабного возгорания в гипермаркете OBI в торговом центре Химки. В ведомстве добавили, что будет назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, пожарно-техническую и судебно-оценочную.

«Следователем возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователям предстоит установить причины, приведшие к возгоранию», - говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области в Telegram.

Сообщения о возгорании в ТЦ «Мега Химки» поступили утром 9 декабря. На момент прибытия спасателей у здания горела крыша. Площадь возгорания достигла 18 тысяч квадратных метров.. По предварительным данным, погиб один человек.

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