Медведева оштрафовали на $12 тысяч за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил два штрафа общей суммой в 12 тысяч долларов за скандальный инцидент в матче с греком Стефаносом Циципасом на открытом чемпионате Австралии. Напомним, в полуфинальной игре Медведев поскандалил с арбитром.

Во втором сете, который складывался для Медведева неудачно, он на повышенных тонах пытался объяснить арбитру, что отец его соперника постоянно подсказывает ему с трибун.

В итоге, Национальная федерация тенниса Австралии наложила на Медведева два взыскания. Один штраф в восемь тысяч долларов за «непристойность» и еще четыре тысячи за неспортивное поведение. Досталось и сопернику россиянина. Циципас оштрафован на пять тысяч долларов за коучинг, пишет РИА Новости.

Несмотря на нервную игру, российская звезда мирового тенниса сумел дожать грека. Встреча завершилась в пользу Медведева со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале Australian Open - 2022 Даниил сыграет с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится в воскресенье.