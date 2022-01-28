Медведев пробился в финал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл на Australian Open грека Стафаноса Циципаса и вышел в финал турнира. Матч закончился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу российского теннисиста.

В ходе матча Медведев сделал резкое замечание судье, который, как показалось теннисисту, игнорировал подсказки Циципасу с трибун, однако после игры извинился за свое поведение.

Перед этим соперники встречались восемь раз и Медведев победил в шести матчах.

В финале турнира Большого шлема Медведев сыграет с пятой ракеткой. Матч состоится в воскресенье, 30 января.