Медведев заявил, что ему «сорвало крышу» в инциденте с судьей на Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, оскорбивший судью в матче полуфинала Australian Open с греком Стефаносом Циципасом, жалеет о своем поведении. Об этом он заявил в беседе со Sports.ru.

«Мне точно сорвало крышу. Я вообще себя не контролировал», - сказал он.

По словам Медведева, он рад своей победе, так как во многих матчах после такого мог и проиграть. Он также признался, что всегда жалеет, когда говорит подобное.

«Это некрасиво, и я знаю, что все судьи стараются хорошо работать», - уточнил теннисист.

Спортсмен добавил, что уважает игроков, которые умеют скрывать свои эмоции, так как это сложно. Медведев признал, что иногда срывается, но продолжает над этим работать.

Во время матча с Циципасом россиянин накричал на судью, назвал его «тупым» и «ужасным», так как тот, по мнению Медведева, игнорировал подсказки сопернику с трибуны. После этого под ложу с Циципасом пришли греческая судья-вышечница Ева Асдераки-Мур и супервайзер турнира. Грек получил предупреждение за коучинг дважды за оставшиеся минуты матча.

Игру полуфинала Медведев выиграл, в воскресенье, 30 января, россиянин встретится в финале турнира с испанцем Рафаэлем Надалем.