Зеленский рассказал о темах телефонного разговора с Макроном

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер написал в своих соцсетях.

«Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" - это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами», - отметил Зеленский.

Также, по его словам, нужно продолжать дипломатические усилия с целью дальнейшей деэскалации конфликта вокруг Украины.

Прокомментировали разговор двух президентов и в Елисейском дворце. Там заявили, что Макрон подтвердил солидарность Франции с Украиной и приверженность защищать ее территориальную целостность.

Накануне Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее.

Ранее украинский лидер заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами.