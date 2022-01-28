Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский раскрыл темы переговоров с Байденом

Иван Линдеманн
01:05 28.01.2022
Ранее в Белом доме заявляли, что президент США в ходе разговора с украинским коллегой не будет объявлять о каких-то конкретных шагах по разрешению конфликта.
Зеленский раскрыл темы переговоров с Байденом
© Фото: ZelenskyyUa, Twitter
Читайте нас на:

Дипломатические усилия по деэскалации конфликта вокруг Украины и военную помощь Киеву обсудил Владимир Зеленский с Джо Байденом. Телефонный разговор двух президентов состоялся вечером 27 января.

«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», - написал Зеленский в своем Twitter.

Ранее в Белом доме заявляли, что президент США в ходе разговора с украинским коллегой не будет объявлять о каких-то конкретных шагах по разрешению конфликта.

Тем временем в Пентагоне заявили, что приступили к поставке нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать как нелетальные, так и летальные средства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:01 В стране и мире
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе
23:43 В стране и мире
Пентагон приступил к поставке нового пакета военной помощи Украине с летальными средствами
21:00 В стране и мире
Видео
В Петербурге прогремел салют в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады
22:51 В стране и мире
Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов
21:35 Армия
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.