Зеленский раскрыл темы переговоров с Байденом

Дипломатические усилия по деэскалации конфликта вокруг Украины и военную помощь Киеву обсудил Владимир Зеленский с Джо Байденом. Телефонный разговор двух президентов состоялся вечером 27 января.

«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», - написал Зеленский в своем Twitter.

Ранее в Белом доме заявляли, что президент США в ходе разговора с украинским коллегой не будет объявлять о каких-то конкретных шагах по разрешению конфликта.

Тем временем в Пентагоне заявили, что приступили к поставке нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать как нелетальные, так и летальные средства.