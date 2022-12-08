В стране и мире В США назвали обмен Грайнер на Бута капитуляцией Америки Ирина Елагина Экс-помощник Трампа назвал капитуляцией обмен Грайнер на Бута. © Фото: wr1 ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон не оценил обмен российского предпринимателя Виктора Бута на известную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. «Обмен Грайнер на Бута означает капитуляцию Америки», - так эксперт прокомментировал обмен заключенными между США и Россией. Напомним, что сегодня в аэропорту Абу-Даби завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием, на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Экспертное мнение и аналитика